قريباً دنيا بوطازوت تعود للمسرح في الدار البيضاء

بعد تألقها على شاشة رمضان المغربي، تعود الممثلة دنيا بوطازوت إلى المسرح من خلال دور رئيسي في مسرحية"دارت بينا الدورة" لفرقة "تانسيفت" التي ستعرض بسينما "ريالطو" بالدار البيضاء، يومي 18 و19 من الشهر الجاري، ويقاسمها البطولة كل من عبدالله ديدان وسناء بلحاج ومحمد الورادي ومن إخراج حسن هموش.

وتتمحور المسرحية حول شخصية "سالم" الذي يستعد لخوض معترك السياسة، لتظهر في حياته وحياة عائلته شخص يدّعي أنه ابن متخلى عنه، مما يربك حساباته هو وأفراد عائلته ليدخل الجميع في البحث عن حل بعد أن اعتقدوا أنها مجرد مكيدة مفتعلة من الخصوم السياسيين لـ"سالم" الذي دخل في مفاوضات مع الوافد الجديد، وحاول الاستعانة بأفراد الأسرة من أجل إيجاد مخرج لهذه المشكلة، لتتوالى الأحداث وتظهر شخصيات أخرى. ويظل "سالم" يتأرجح بين خيارات الإذعان للمصلحة والاستسلام للإشاعة.