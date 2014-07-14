محمود عبد العزيز يعود للسينما بمعالجة أزمة الإسكان

يبدأ الفنان محمود عبد العزيز في سبتمبر القادم تصوير المشاهد الأولى له في فيلمه الجديد " أوضتين وصالة " والذي يعود به للسينما بعد غياب دام لنحو خمس سنوات كان آخرها فيلم " ابراهيم الأبيض " والذي قدّم من خلاله شخصية عبد الملك زرزور كبير البلطجية في منطقة "سور مجرى العيون" .

لكن الفيلم الجديد لمحمود عبد العزيز يناقش من خلاله أزمة الإسكان بالنسبة للشباب في مصر، وسوف ينتجه محمد حفظي الذي قام بعمل المعالجة السينمائية له أيضاً. وسيشارك في بطولته يسرا وابنه كريم وجاري اختيار باقي الأبطال بعد أن استقر على المخرج عادل أديب ليقوم بإخراجه.