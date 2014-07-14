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محمود عبد العزيز يعود للسينما بمعالجة أزمة الإسكان

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محمود عبد العزيز يعود للسينما بمعالجة أزمة الإسكان محمود عبد العزيز يعود للسينما بمعالجة أزمة الإسكان

الثلاثاء 15-07-2014 17:27

يبدأ الفنان محمود عبد العزيز في سبتمبر القادم تصوير المشاهد الأولى له في فيلمه الجديد " أوضتين وصالة " والذي يعود به للسينما بعد غياب دام لنحو خمس سنوات كان آخرها فيلم " ابراهيم الأبيض " والذي قدّم من خلاله شخصية عبد الملك زرزور كبير البلطجية في منطقة "سور مجرى العيون" .
لكن الفيلم الجديد لمحمود عبد العزيز يناقش من خلاله أزمة الإسكان بالنسبة للشباب في ، وسوف ينتجه محمد حفظي الذي قام بعمل المعالجة السينمائية له أيضاً. وسيشارك في بطولته يسرا وابنه كريم وجاري اختيار باقي الأبطال بعد أن استقر على المخرج عادل أديب ليقوم بإخراجه.

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