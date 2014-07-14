أين يقضي النجوم رمضان هذا العام؟

"أهلاً رمضان" شعار يسيطر على كل العالم العربي والإسلامي. وفي هذا الشهر نجد لكل بيت عاداته وتقاليده، لكن في بيوت الفنانين أحياناً تجد الغرائب والعجائب ربما لاختلاف حياتهم عن الناس بعض الشيء، وهذا ما جعلنا نصرّ على معرفة يوميّات النجوم في شهر رمضان. "سيدتي" تفتح هذا الملف لتتعرّف على تحرّكات الفنانين خلال هذا الشهر الكريم

تقول ياسمين عبد العزيز: «أستيقظ في العاشرة صباحاً، وأحرص على أن أبدأ يومي بقراءة القرآن. ثم أستعدّ بعد الظهر لوجبة الإفطار مع الطبّاخ. وإذا كان هناك «عزومة» (دعوة)، أقوم بتجهيز العديد من الأطباق والحلوى التي أشرف عليها حتى قبل الإفطار بساعتين. وقبل انطلاق المدفع، أحب أن أنظر إلى السماء وأدعو الله أن يغفر لي ويكرمني في أولادي وزوجي.

مي: سأسافر إلى الساحل للاسترخاء

بينما تختلف معها مي عز الدين حيث تقول: «خلال السنوات الماضية، كنت أقضي نصف الشهر في تصوير مسلسلي. وهذا العام الأمر نفسه، حيث أقضي 14 يوماً في تصوير مسلسل «دلع البنات». وبمجرّد أن أنتهي من التصوير سأسافر إلى الساحل للاسترخاء. يومي في رمضان يبدأ بعد الظهر ولاسيما أنني لا أنام إلا عند الساعة السادسة صباحاً، ولا أحب على الإطلاق الطهو أو الدخول إلى المطبخ. وكلّ تركيزي منصبّ على الصيام والنظر إلى البحر لكي أعوّض فترة الإرهاق الشديدة التي قضيتها في التصوير».

كريم يحبّ السحور خارج المنزل

بينما يقول كريم عبد العزيز: «إن أجمل ما في رمضان هي «العزومات» (الدعوات) الأسرية التي بالفعل أصبحت تنقرض على مدار العام وتتجدّد في هذا الشهر الكريم. وأنا أحب كثيراً «العزومات» وأدعو بشكل متواصل أصدقائي وأهلي لأنني أشعر بحالة من السعادة لهذه اللمّة».

ويضيف كريم: «أحب أيضاً في رمضان السحور خارج البيت ومشاهدة المسلسلات مع أصحابي في أماكن مفتوحة، وأرى أن زملائي سيسعدونني هذا العام بأعمالهم».

وعمّا يفعله ولداه ملك وعلي في هذا الشهر يقول: «طبعاً ما زالا صغيرين، لكنني قمت بشراء الفانوس الرمضاني لهما. وساعة الإفطار، لا بدّ أن يجلسا مع الكبار لكي يتعلّما بالفعل أهميّة هذا الشهر».

نيللي: أحب كثيراً طهو الطعام بنفسي

أما نيللي كريم فتقول: «أحب كثيراً طهو الطعام بنفسي خلال شهر رمضان، فأي فتاة قبل الإفطار تجدها تدخل إلى المطبخ بنفسها وتعدّ الوجبات المختلفة وأهمها السلطة. ولا أحب كثيراً التواجد في «العزومات». وكل تركيزي يكون منصبّاً على متابعة الأعمال الرمضانية والراحة ولاسيما أنني بذلت مجهوداً كبيراً هذا العام بسبب إجهادي في أكثر من عمل منها فيلم «الفيل الأزرق» ومسلسلا «سجن النساء» و«سراي عابدين»، لكنني أحب كثيراً في هذا الشهر لحظتين في غاية الأهمية: لحظة الإعلان عن بدء الشهر والثانية عندما يقولون إن غداً أول أيام العيد».

ريهام: في حالات كثيرة يفشل «الاختراع»

أما ريهام عبد الغفور فتقول: «أعتبر هذا الشهر فرحة كبيرة جداً، وأجد نفسي في راحة شديدة، وأهم ما أقوم به هو طهو الطعام حيث أجلس قبل الإفطار أمام قنوات الطهو وأختار وجبة وأقوم بإعدادها. وفي حالات كثيرة يفشل «الاختراع»، لكن أسرتي لا يحبّون على الإطلاق أن «يكسفوني» (يخذلوني)، ويقومون بمجاملتي. وعلى أية حال، أنا لا أتحرّك من البيت إلا في الليل عندما يكون لديّ ارتباط أسري في سحور أو مقابلة أصدقائي لمشاهدة المسلسلات حيث في الغالب نقوم بالاتفاق على مواعيد محدّدة لمسلسلات بعينها لكي نشاهدها معاً». أما الآن، فيجب أن أشتري فانوساً كبيراً وأضعه في مدخل المنزل كما عوّدني والدي ربنا يطيل في عمره».

آثار: توقّفت عن متابعة المسلسلات

الفنانة آثار الحكيم تقول إن رمضان مرتبط بالنسبة إليها بزيادة العبادات والصلاة وقراءة القرآن حيث تقول: «توقّفت عن متابعة المسلسلات منذ فترة طويلة ولم أعد أستمتع بأي شيء إلا بالقراءة سواء في المجال الديني أو السياسي. وأحاول أن أزداد عمقاً في هذا الشهر من خلال قراءاتي. كما أحرص على الزيارات العائلية وعمل بعض «العزومات» لأصدقائي وأقاربي».

شريف منير: أنوي السفر

الفنان شريف منير قال: «أنوي السفر خلال شهر رمضان إلى مدينة شرم الشيخ حيث أقضي إجازة مع أسرتي. فالأجواء هناك ساحرة ولها مذاق خاص خلال شهر رمضان». وأضاف منير: «سأحاول متابعة أعمال بعض زملائي وأتمنى لهم التوفيق جميعاً».

هذا ما سيفعله عمرو يوسف

أكّد عمرو يوسف أنه مشغول خلال شهر رمضان بتصوير باقي مشاهد مسلسله «عد تنازلي». وبعد انتهاء التصوير، سيحرص على إعطاء وقت كبير لأصدقائه المقرّبين وأقاربه حيث سيلبّي العديد من «العزومات» التي يدعى إليها. وأكّد قائلاً: «إن قدسيّة شهر رمضان تفرض علينا زيادة الصلوات وقراءة القرآن، وهو ما أحرص عليه طوال الشهر الكريم».

درّة ستطير إلى تونس

الفنانة درّة أكّدت أنها مشغولة طوال النصف الأوّل من رمضان على الأقل، حيث ستتابع عملها حتى الانتهاء من تصوير باقي مشاهدها في مسلسليّ «سجن النساء» و«صديق العمر». وأكّدت أنها فور الانتهاء من تصوير هذين العملين، ستطير إلى بلدها تونس لتقضي باقي أيام رمضان مع أسرتها ووالدتها وابنة شقيقها التي تحبها كثيراً وتشعر معها بسعادة غامرة حيث تقضي أجمل أوقاتها وهي وسط أسرتها.

رانيا يوسف في الشارع

بينما تقول رانيا يوسف: «رمضان بالنسبة إلي هو شهر الراحة لأنني أكون قد اقتربت من الانتهاء بشكل واضح من مسلسلاتي الرمضانية. وعادة يكون آخر أسبوعين في هذا الشهر مخصّصين للعبادة فقط ومشاهدة أعمال زملائي. وأحب كثيراً عندما أنزل إلى الشارع فأجد الجميع يناقشني في أعمالي الفنية ويقولون لي «دورك جميل أو كان لازم تعملي الدور بشكل أفضل». وهذا يجعلني حريصة على التواجد في هذا الشهر بعمل أو أكثر».

وعن قيامها بالطهو في هذا الشهر وهل تجيد هذا المجال قالت: «أنا «ست بيت» مصرية وفي بيتي أنا امرأة مصرية أقوم بتنظيف البيت ومتابعة أولادي. وقبل الإفطار، أرتدي زيّ الطباخ وأدخل لكي أطهو الطعام بنفسي».

علا غانم بدون ماكياج

علا غانم تقول بطريقة كوميدية: «أهم شيء في هذا الشهر أنّ النساء لا يضعن الماكياج». ثم تكمل قائلة: «أنا أستيقظ يومياً عند الساعة الثانية عشرة ظهراً وأمارس الرياضة لمدّة ساعة ثم أتواجد مع الأولاد وأتابع المسلسلات التي لم أتمكّن من مشاهدتها ليلاً. وبعد صلاة العصر، أدخل المطبخ لأن أسرتي بالكامل لا تحب على الإطلاق أن تتناول الطعام إلا من يدي، ولا أحب التواجد خارج البيت نهائياً. وكل أحبّائي يأتون إليّ في الفيللا الخاصة بي».

هند صبري في المطبخ

أما هند صبري فتقول: «أحب أن أتواجد في تونس خلال شهر رمضان لكي أستمتع بالعادات التونسية. وسأكون موجودة هناك عقب الانتهاء من تصوير مشاهدي في مسلسل «إمبراطورية مين». وعندما أكون هناك، لا تتركني أسرتي نهائياً حيث أتواجد في المطبخ بشكل يومي. أنا أحب كثيراً المطبخ وأقوم بتقديم وجبات مصرية لأسرتي في تونس. كما أن التلفزيون لا يتوقّف لمتابعة نجوم الدراما المصرية من الإفطار وحتى السحور. وبصراحة عندما أتواجد وسط أهلي في رمضان أشعر بأن تعب التصوير قد زال، لكنني أظلّ متوترة خلال الأسبوع الأخير من رمضان حتى أجد المسلسل الذي أعرضه قد نجح وأتمنى أن يلقى مسلسل «امبراطورية مين» نجاحاً كبيراً هذا العام».

حسين فهمي: أنا مختلف عن معظم الناس

أما الفنان حسين فهمي فيقول: «هذا العام ليس لديّ أعمال وسوف أنظّم ساعات رمضان بعد الإفطار للمسلسلات وسأتابع عادل إمام ويسرا وليلى علوي ومحمود عبد العزيز بالإضافة إلى بعض الأعمال السورية وتحديداً مسلسل دريد لحام. أما في هذا الشهر، ففي الغالب سوف أحرص على أن أقوم بعمل عمرة مع زوجتي السعودية.

وبالنسبة للطعام، أنا مختلف كثيراً عن معظم الناس. فالطعام بالنسبة لي في أضيق الحدود على الإفطار، لكنني أتناول السحور قبل موعده بحوالي ثلاث ساعات إنما بكميّات كبيرة»

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