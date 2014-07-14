الزمالك عن انتقال جيبور لريو إفي: الاستغناء الخاص به معنا

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الاستغناء الخاص بالمهاجم الليبيري ويليام جيبور بحوزة الفارس الأبيض، ردا على ما تردد حول انتقال اللاعب إلى ريو أفي البرتغالي.

وقال سليمان لـFilGoal.com: "استغناء اللاعب معنا، وجيبور في أجازة سيعود منها إلى الزمالك بنهاية الأسبوع الجاري لينتظم مع الفريق في التدريبات.

وكان أحمد حسن كوكا مهاجم ريو أفي قد كشف عن قيام ناديه بالتعاقد مع ويليام جيبور، رغم تأكيدات مرتضى منصور رئيس الزمالك ضم اللاعب.

يُذكر أن الاستغناء الموجه من طلائع الجيش للزمالك ليس كافيا لحسم الصفقة، خاصة وأن جيبور لم يقم بالتوقيع على عقود الانضمام للبيت الأبيض بعد.

ومن جانبه نفى وكيل أعمال اللاعب في مصر ما تردد عن قيامه بالتوقيع لريو إفي، مشيرا إلى أن موكله في إجازة بإذن من الجهاز الفني وإدارة الزمالك.