بالفيديو:"الكيش" بالدجاج والخضر للسحور

تقدّم منار مجدي، وهي محرّرة أغذية متخصّصة على الانترنت وحاصلة على "دبلوم" في أنظمة وعلوم التغذية الصحيّة و"دبلوم" في فنون الخبز والحلويات، لقارئات "سيدتي نت" وصفة "الكيش" بالدجاج والخضر لوجبة السحور.و"الكيش" عجينة فرنسية شهيرة، تُحشى باللحم أو السمك أو الخضر أو الجبن.

المقادير للعجين:

-كوب وربع الكوب من الدقيق

-رشّة من الملح

-60جرام من الزبده المُقطّعة إلى مكعبات

-صفار بيضة

-ربع كوب من الماء البارد

للحشو:

-صدر دجاج كبير الحجم مسلوق ومُقطّع إلى قطع صغيرة

-نصف كوب من الذرة الحلوة

-ربع كوب من البندورة الكرزية

-نصف كوب من شرائح الفطر المعلّب

-ربع كوب من جبن الحلّوم المبشور

-ملعقتان كبيرتان من الزيتون الأخضر المجروش

-ملعقة كبيرة من النعناع الأخضر المفروم

-كوب من الحليب كامل الدسم

-بيضتان

-ملح وفلفل، حسب الرغبة

-نصف ملعقة صغيرة من الصعتر الجاف

طريقة التحضير:

1 -لإعداد العجين:تُخلط جميع مكوّنات العجين جيداً، بواسطة اليدين، ثم تُوزّع في القوالب الفردية، مع الضغط باليدين عليها جيداً، ثم تُترك في الثلاجة لساعة.

وتُخبز، بعدها، في فرن ساخن لــ10 دقائق، بعد عمل فراغات بسيطة بواسطة الشوكة، في كلّ قالب.ثم، تخرج من الفرن وتترك لتبرد تماماً.

2 -لإعداد الحشو:يُضاف مقدار ملعقتين من الحشو الذي يعدّ عبر خلط مكوّناته، على كلّ قالب من العجين، ثم يوزّع خليط البيض والحليب فوق كل قالب، ويخبز في الفرن لـــ25 دقيقة، أو حتى يكتسب اللون الذهبي.