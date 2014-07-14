اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية وإعلان الأوائل الثلاثاء

يعتمد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ جعفر عبدالله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، الثلاثاء.

وقال الشيخ جعفر عبدالله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقاهرة والمحافظات على أن يعقبه اعتماد النتيجة وإعلان النسب النهائية للنجاح.

وبلغت النسبة العامة للنجاح في القسم الأدبي 32.9%، فيما تبلغ القسم العامة للنجاح في القسم العلمي 56%، وفي الشعبة الإسلامية بلغت نسبة النجاح 94%، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 93%.

واحتلت الطالبات المراكز الأولي في العشر الأوائل بالثانوية الأزهرية، حيث احتلت 9 طالبات المراكز الأولى، وطالب واحد فقط في العشرة الأوائل للقسم الأدبي.

واحتلت منطقة شمال القاهرة المرتبة الأولى بين أوائل الثانوية الأزهرية، تليها منطقة شمال الجيزة باثنين من الأوائل، وطالب واحد فقط من كل من محافظات «الإسكندرية والشرقية ومرسى مطروح وبورسعيد والغربية».

وفيما يتعلق بالأوائل في الشعبة الإسلامية، فمن منطقة شمال القاهرة طالبان، ومنطقة الشرقية طالبان، والدقهلية طالب واحد، والطالب الأول من محافظة الشرقية.

أما المكفوفون، فالطالب الأول من محافظة الغربية بنسبة نجاح 93%، وطالب من كل من محافظات «الدقهلية والشرقية والغربية والقليوبية».

وكانت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية قد شهدت عمليات تسريب ومحاولات للغش الجماعى خاصة في محافظتى الشرقية وكفر الشيخ، إلا أن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، قاما باتخاذ إجراءات رادعة وإحالات المسؤولين للتحقيق لمواجهة عمليات التسريب.