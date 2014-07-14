مفاجأة - كوكا يكشف توقيع جيبور لريو إفي رغم إعلان الزمالك ضمه

أكد أحمد حسن "كوكا" المهاجم المصري المحترف في صفوف نادي ريو أفي البرتغالي أن مهاجم طلائع الجيش الليبيري ويليام جيبور أتم انضمامه إلى نادي ريو.

وكان جيبور على رأس قائمة اهتمامات الزمالك، الذي أكد مرتضي منصور رئيس النادي أكثر من مره أنه سينضم إلى القلعة البيضاء.

وغرد "كوكا" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: " ويليام جيبور مضي عندنا في ريو أفي".

وكان الأهلي قد أنسحب من منافسة الزمالك على مهاجم الجيش صاحب الـ27 عاما بعد تأكيدات مرتضي منصور على وصول الاستغناء الخاص باللاعب إلى الزمالك.