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سكاي سبورتس: فتحي يبدأ التدرب مع أرسنال

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سكاي سبورتس: فتحي يبدأ التدرب مع أرسنال سكاي سبورتس: فتحي يبدأ التدرب مع أرسنال

أكدت سكاي سبورتس البريطانية أن جوكر النادي الأهلي أحمد فتحي يستعد لخوض التدريبات التحضيرية مع أرسنال.

وأعلن الأهلي في وقت سابق عن اتفاق فتحي مع الأهلي على أن يسافر إلى لندن لخوض فترة تعايش في نادي أرسنال.

وحسبما أشارت مصادر سكاي فأن فتحي رفض كل العروض التي قدمت له من أجل البقاء في ، وأنه طار إلى لندن من أجل بدء فترة المعايشة مع المدفعجية.

وأوضحت الشبكة أن آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال أبدي إعجابه أكثر من مره سابقا بلاعب منتخب مصر والأهلي أحمد فتحي، وحاول التعاقد معه قبل 9 سنوات من الآن ! إلا أن مشكلة في تصريح العمل لدي اللاعب أوقفت الصفقة حينها.

وكان فتحي صاحب الـ29 عاما، قضى فترة معايشة سابقة في أرسنال، قبل أن يسافر مجددا بعد نهاية عقده مع الأهلي لينضم إلى النادي في فترة معايشة جديدة.

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