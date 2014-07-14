ضبط عامل هارب من أحكام قضائية وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بالوادي الجديد‎

تلقى اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد بلاغ من اللواء طارق عجيز مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية امن المحافظة يفيد ضبط عامل هارب من أحكام قضائية وبحوزته مواد مخدرة وسلاح ابيض خلال حملة أمنية لتنفيذ الأحكام القضائية بقيادة رئيس مباحث تنفيذ الأحكام.

أسفرت الحملة عن ضبط ”صلاح . م . ع” -31 سنة- عامل ومقيم قرية ناصر الثورة بمركز الخارجة هارب من أحكام قضائية في قضيتين الأولى قضية سرقة رقم 24 لسنة 2014 جنح الخارجة ومحكوم عليه فيها الحبس لمدة سنة والثانية القضية رقم 1936 لسنة 2013 جنح الخارجة بتهمة التبديد ومحكوم فيها عليه بالحبس شهرين وبحوزته 10 أقراص مخدرة وسلاح ابيض ، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته للأقراص بقصد التعاطي والسلاح الأبيض بقد الدفاع عن النفس.

تم تحرير المحضر رقم 3333 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2014 وتك أحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.