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جنون دمية كارل لاغيرفيلد من "Fendi"

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جنون دمية كارل لاغيرفيلد من "Fendi" جنون دمية كارل لاغيرفيلد من "Fendi"

الإثنين 14-07-2014 06:47

ظهرت دمية Karlito الشبيهة بالمصمم الألماني كارل لاغيرفيلد Karl Lagerfeld للمرة الأولى في عرض دار "Fendi" خلال أسبوع الموضة لـ خريف وشتاء 2014-2015 ، وقد بدأ الطلب عليها لدخول قائمة الانتظار في بداية الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين لاقت هذه الدمية رواجاً كبيراً بين محبات الدار ومعجبات كارل لاغيرفيلد.

يبلغ سعر هذه الدمية المصنوعة من فرو المينك وفرو الماعز $1,685، وقد حصدت أرباحاً بأكثر من مليون دولار حتى الآن، كما أنها شوهدت في بعض إطلالات الحضور في باريس الأسبوع الماضي، فهل من الممكن أن تدفعين هذا المبلغ في دمية Karlito؟

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سيدتي