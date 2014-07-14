طبعة النمر في إطلالات النجمات كل موسم

يمر على عالم الموضة العديد من الاتجاهات المختلفة، ونشاهد أغلبها يزين إطلالات النجمات كل موسم، ولكن طبعة النمر استمرت في الظهور على مدى المواسم الماضية في العديد من الإطلالات على السجادة الحمراء والإطلالات اليومية أيضاً.

يعتبر العديد من خبراء الموضة هذه الطبعة من الطبعات المحايدة التي تناسب جميع الألوان على اختلافها، بحيث يمكن أن ترتديها مع الألوان المحايدة والألوان الصيفية المشرقة على حد سواء، ففي إطلالة الممثلة أمريكا فيريرا America Ferrera ظهرت هذه الطبعة الأنيقة مع اللون الأسود في إطلالة ناعمة وبسيطة، كما ارتدتها عارضة الأزياء كيت أيتون Kate Upton مع الأسود في لوك رسمي وجميل، وظهرت في إطلالة كيمبرلي والش Kimberley Walsh مع توب أنيق باللون الأخضر الفاتح، كذلك ارتدتها ميروسليفا دوما Miroslava Duma في إطلالة بسيطة مع اللون الأخضر الجميل.

ومن ناحية أخرى يمكن أن تختاري هذه الطبعة الجميلة بألوان وتصاميم مختلفة لتحصلي على إطلالة عصرية وشبابية كما في إطلالة أليشا ديكسون Alesha Dixon بفستانها الفوشي الجميل، وإطلالة أيقونة الموضة الأنيقة غوين ستيفاني Gwen Stefani ببدلة رائعة.

شاهدي في الصور اختيارات النجمات بطبعة جلد النمر، واختاري الأجمل بينها.

سيعجبك أيضاً:

النجمات يُضئن سماء باريس بأجمل الإطلالات

تألقي بالتنورة الطويلة كالنجمات