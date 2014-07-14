مجوهرات "تيفاني" تتزين بالأحجار الكريمة

عرفت دار "Tiffany & Co" بمجوهراتها الأيقونية الرائعة التي يتكرر ظهورها على السجادة الحمراء وفي إطلالات أكثر الأميرات وسيدات العائلات الحاكمة حول العالم، ولأن الأحجار الكريمة تضفي سحراً أخاذاً لأي تصميم حرصت الدار على إضافتها في تصاميمها المختلفة لهذا العام.

وتنوعت ألوان هذه المجوهرات بأحجارها الكريمة بين الألماس الأصفر والروبي الأحمر بالإضافة إلى الزفير والفيروز، ولتكتمل تلك التصاميم لابد من أن تحاط بالألماس الأبيض البراق، ولتكون هذه القطع الفريدة محط الأنظار في إطلالتك ننصحك بتنسيقها مع فستان بلون واحد خالٍ من التفاصيل حتى يكون البرواز المثالي لمجوهراتك البراقة، وتتألقي بها في لوك فخم وأنيق.

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