تعرّفي إلى اللونين الأكثر رواجاً في الخريف المقبل

شهد موسم ربيع وصيف 2014 مزيجاً غنياً بالألوان التي تنوعت بين الباستيل الهادئة، والألوان القوية الجذابة، ثمّ تباين اللونين الأسود والأبيض، اللذين كانا من أهمّ خطوط الموضة في الموسم الماضي. وعلى ما يبدو، فإنّ مصمّمي الأزياء لم يتكفوا بعدُ منهما، إذ استعملوهما بكثرة في مجموعاتهم لما قبل خريف 2014 Pre-Fall”".

يُعتبر اللونان من أكثر الألوان قدماً وكلاسيكيّة في عالم الموضة. لكنهما عندما اجتمعا، شكّلا صيحة هي إحدى أهمّ صيحات الموضة وأحدثها، وقد انتشرت منذ موسم الربيع الماضي. حينها، كان الأبيض هو الطاغي، مع بعض اللون الأسود، الذي تخلّله. أمّا لموسم الشتاء فقد توازى اللونان بالمساحة، مع طغيان للّون الأسود أحياناً على الأبيض، وقد رأيناهما، إمّا على شكل رسومات، وإمّا بأشكال هندسيّة، وإمّا مساحات لونية مُحدّدة الأطراف. ومن بيوت الأزياء التي اعتمدت هذين اللونين في مجموعاتها: Dior، Alexander McQueen، Balmain، Chanel، Moschino، Valentino، وغيرها الكثير.. وقد رأيناهما على الفساتين، والسراويل، والتيورات، وعلى المعاطف وحتى على الأحذية والحقائب.

باستطاعتك ارتداء هذين اللونين على ملابسك واختيار حذاء وحقيبة بلون قوي مغاير كالأحمر، أو الأصفر، أو الفضي.

إن كنت تملكين ذوقاً كلاسيكياً أو أسلوباً معاصراً في الموضة، فإنّ اللونين الأسود والأبيض هما خيارك الأمثل لإطلالة متميّزة وراقية.

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