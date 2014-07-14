“المصريين الأحرار” يقدم مذكرة بمشاكل الصرف الصحي بالعجمي غرب الإسكندرية‎

استكمل حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية فاعليات نموذج محاكاة المجلس المحلي حيث قام فادي عبد السلام أمين دائرة الدخيلة بعمل مذكرة باسم حزب المصريين الاحرار بالاسكندرية موقعه من 181 اسرة بمنطقه العجمي حول مشكلة الصرف الصحي لرفعها إلى الجهات المعنية لحل تلك المشكله التي يعاني منها سكان العجمي والكثير من المناطق الأخرى وايضا متابعه سير حل تلك المشكلة مع المسئولين.

وقال فادي عبد السلام اننا تلقينا العديد من الشكاوي حول تخاذل بعض المسئولين عن علاج مشاكل الصرف الصحي والكلاب الضاله وبدأنا في اتخاذ إجراءات تصعيدية عملنا على تجميع توقيعات على مذكرة الصرف الصحي اولا وجاري العمل على المشكلات الأخرى تباعا.

وأوضح اسلام زيدان القيادي بحزب المصريين الأحرار ومسئول ملف المحليات ان تلك الفاعليات تاتي في إطار العمل علي نموذج المحاكاة للمجالس المحلية التي يعمل عليها الحزب منذ أشهر والتي تهدف إلى زياده التواصل بين الحزب والشارع وايضا تكوين كادر يستطيع الترشح للمجالس المحلية عن وعي وخبره ودراية بأحوال الشارع من اجل بناء وطن افضل في كافة نواحي الحياة.