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مقتل فلاح بالفيوم بسبب خلافات الجيرة

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مقتل فلاح بالفيوم بسبب خلافات الجيرة مقتل فلاح بالفيوم بسبب خلافات الجيرة

جثة – أرشيفية

سقط فلاح قتيلًا في مشاجرة بالأسلحه النارية بمركز إبشواي بالفيوم، بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء الشافعى محمد حسن مدير أمن الفيوم، اخطارًا بالواقعة، وتبين من التحريات، أن المجنى عليه يدعى محمد م ع 27سنه فلاح من قرية سنرو بمركز ابشواى وكشفت التحريات الاولية التى اشرف عليها العميد محمد الشامى، مدير مباحث المحافظة، أن المجنى عليه أصيب في مشاجرة بالقرية بسبب خلافات الجيرة واستخدمت فيها الأسلحة النارية.

وتم نقله لمستشفي الفيوم العام إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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