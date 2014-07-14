محافظ قنا يقود حملة إزالة تعديات علي 130 فدان

قاد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، برفقة اللواء محمد كمال مدير أمن قنا، حملة مكبرة لتنفيذ 230 قرارً إزالة تعدي علي أراضي الدولة، بواقع تحرير 130 فدان من أيدي المخالفين بقرية الترامسة نفذتها الوحدة المحلية لمركز، ومدينة قنا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعطي “الهجان” فرصة كاملة للمخالفين لرفع أغراضهم قبل البدء في عمليات التنفيذ،كما أوصي االجهات التنفيذية برفع كافة المخالفات الموجودة من علي الأرض وتخصيص أماكن لها ، ووعد بتوفير أسطول عربات نقل لهذا الغرض.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة، بضرورة المتابعة المستمرة لإزالة أي تعديات على أراضي الدولة فور وقوعها وقبل تطورها من أجل القضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على أملاك ومقدرات الدولة.

وأكد الهجان أن حملات الإزالة مستمرة ولن تتوقف حتى يتم إزالة جميع التعديات والمخالفات من على أراضي وأملاك الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين والمخالفين مشيرا إلى أن تلك الحملات تعد بداية طبيعية عقب عودة هيبة الدولة من جديد وعلى جميع المواطنين احترام كل القواعد والقوانين المنظمة للبناء على كل الأراضي وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية والممتلكات العامة والخاصة.