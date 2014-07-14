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وزير الآثار: خطة شاملة لتطوير المنطقة الأثرية بالجمالية وتحويلها لمتحف مفتوح

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وزير الآثار: خطة شاملة لتطوير المنطقة الأثرية بالجمالية وتحويلها لمتحف مفتوح وزير الآثار: خطة شاملة لتطوير المنطقة الأثرية بالجمالية وتحويلها لمتحف مفتوح

وجه الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار والتراث، بسرعة الإنتهاء من التنسيق العام والتطوير الحضاري للمنازل بمنطقة باب الوزير وشارع الجمالية بالدرب الأحمر، تمهيداً لإفتتاح مجموعة من المساجد الأثرية في القريب العاجل.

وأشار الدماطي خلال الزيارة الميدانية التي أجراها اليوم الإثنين بحي الجمالية، للوقوف على ما يجري من مشروعات الترميم لبعض الآثار بالمنطقة ،إلى أن مشروعات الترميم يتم تنفيذها من خلال البروتوكول الموقع بين وزارتي الأثار والإسكان وبمشاركة مؤسسة الأغاخان لتطوير الدرب الأحمر، ويعد نموذجا رائدا للمشاركة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، في تنفيذ برامج التنمية المجتمعية بغرض الإرتقاء بالمناطق التاريخية والتراثية عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا، وتشجيع الأهالي على المشاركة في تنمية مجتمعاتهم بإعتبارهم جزءا منها.

وشدد وزير الآثار على سرعة وضع خطة شاملة لتطوير المنطقة الأثرية بالجمالية وأعدادها كمتحف مفتوح على غرار تجربة شارع المعز، مطالباً بضرورة دراسة بعض المقترحات الخاصة بتطوير منطقة الدرب الاحمر بدءا من باب زويلة حتى دار المحفوظات بالقلعة كامتداد طبيعي لشارع المعز.

/أ ش أ/

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