بالصور .. انطلاق مبادرة “وطن واحد” بالمنيا لتحقيق السلام الاجتماعي

أعلنت مؤسسة الحياة الأفضل للتنمية الشاملة بالمنيا عن اطلاق مبادرة “وطن واحد” بهدف ارساء قواعد السلام الاجتماعي في المجتمعات التي تعمل بها المؤسسة وخاصة تلك المجتمعات التي شهدت احداثا واضطرابات داخلية.

قال ماهر بشرى المدير التنفيذي للحياة الافضل ان المبادرة تتبنى مفاهيم السلام الاجتماعي بهدف تحقيق الانسجام والوئام والمحبة والاخاء بين ابناء القرية الواحدة وخاصة ونحن نعيش ايام عظيمة ايام شهر رمضان المبارك لاعلاء قيم التسامح والود والرحمة بين الجميع , لأن غياب الأمن وانتشار الفوضى والعنف يؤدى الى هدم قيم المجتمع بسبب انشغال افراد المجتمع بالصراعات الداخلية.

وأكد بشري ان السلام الاجتماعي له أهمية كبيرة والحفاظ عليه مسؤولية الجميع أفرادا وشعوبا ودولا ومنظمات لضمان استقرار المجتمعات حيث تمثل مصر النموذج الأسمى والمثل الأعلى فى وحدة نسيجها، وروعة مظهره وجوهره، مشيرا إلى أن الشعب المصرى برهن خلال تاريخه فى التغلب على المحن والمصاعب التى تواجهه.

تستهدف المبادرة قرى الحوارته ،عكاكا،الدوادية،نزلة فرج الله وقرية نزلة عبيد وتعتمد المبادرة في نهجها على اللقاءات الجماهيرية المتنوعة والندوات وجلسات التوعية والنقاشات المفتوحة مع الاهالي بحضور قيادات كل قرية واستخدام المواد الدعائية للتعبير عن افكار المبادرة مثل الملصقات والبوسترات والافلام التثقيفية.

أكدت ايفيلين شوقي منسق مشروع بناء قدرات الفئات الفقيرة ان المبادرة تعمل على مدى زمني طويل لان تغيير الافكار والاراء السلبية في القرى ليس بالامر الهين ويتطلب وقتا طويلا وتعتمد المبادرة على فكرة تحقيق السلم العام حتى يسود فيه الأمن والاستقرار فيشعر اهالي القرية بالأمن والامان لنفسه و ممتلكاته وللأمن والسلم مزايا عديدة منها فرض الاستقرار والنظام والطمانينة ,توفير الحياة الكريمة. وهذا مانحا ول ان نصل اليه عبر المبادرة.

يشارك في فعاليات المبادرة عدد من الجمعيات الشريكة بالقرى والتي تتبنى الترويج لأفكار ورؤى المبادرة إلى جانب عدد من القيادات المجتمعية وأعضاء المجلس المحلي ورجال الدين وعدد من المعلمين.