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“جبهة مناهضة أخونة مصر” تدين مقتل مصري بليبيا رفض ترديد “يسقط حكم العسكر”

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“جبهة مناهضة أخونة مصر” تدين مقتل مصري بليبيا رفض ترديد “يسقط حكم العسكر” “جبهة مناهضة أخونة مصر” تدين مقتل مصري بليبيا رفض ترديد “يسقط حكم العسكر”

الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة

أدانت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر , ما قالت انه واقعه قتل شاب مصري بليبيا بسبب رفضه ترديد “يسقط حكم العسكر” من شباب ليبيين.

وأكدت الحملة في بيان لها ، منذ قليل ، ان الشاب المصري عبد السميع عبد الحميد كامل صميده -22 سنة – قتل أمس قبل اإفطار مباشرة في مدينه بنغازي الليبية علي يد ميليشيات وعصابات ليبية مسلحة بسبب قيامهم بسب الجيش المصري , ووصفهم أنه جيش خائن وترديدهم شعارات (يسقط حكم العسكر في مصر) فما كان من هذا الشاب المصري إﻻ أنه اخذت الحميه والوطنية المصرية والغيرة علي مصر وجيش مصر ورد عليهم , مدافعا عن جيش مصر يهتف تحيا مصر ويحيا جيش مصر ، فأطلقوا عليه الرصاص الحي وقتلوه في الحال باأسلحه الأليه التي بحوزتهم. وهو الأن مودع ( بثﻻجه المستشفي العام بمدينه البيضا الليبية ).

وطالبت الجبهة من وزارة الخارجية حماية أكثر من 4 مليون شاب مصري يعملون في دوله ليبيا ويتعرضون لمضايقات وقتل يومياً وسط صمت من الخارجية المصرية ، مطالبه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيله إلى مصر ودفنه في قريته بمحافظة البحيرة.

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