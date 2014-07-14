“جبهة مناهضة أخونة مصر” تدين مقتل مصري بليبيا رفض ترديد “يسقط حكم العسكر”

أدانت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر , ما قالت انه واقعه قتل شاب مصري بليبيا بسبب رفضه ترديد “يسقط حكم العسكر” من شباب ليبيين.

وأكدت الحملة في بيان لها ، منذ قليل ، ان الشاب المصري عبد السميع عبد الحميد كامل صميده -22 سنة – قتل أمس قبل اإفطار مباشرة في مدينه بنغازي الليبية علي يد ميليشيات وعصابات ليبية مسلحة بسبب قيامهم بسب الجيش المصري , ووصفهم أنه جيش خائن وترديدهم شعارات (يسقط حكم العسكر في مصر) فما كان من هذا الشاب المصري إﻻ أنه اخذت الحميه والوطنية المصرية والغيرة علي مصر وجيش مصر ورد عليهم , مدافعا عن جيش مصر يهتف تحيا مصر ويحيا جيش مصر ، فأطلقوا عليه الرصاص الحي وقتلوه في الحال باأسلحه الأليه التي بحوزتهم. وهو الأن مودع ( بثﻻجه المستشفي العام بمدينه البيضا الليبية ).

وطالبت الجبهة من وزارة الخارجية حماية أكثر من 4 مليون شاب مصري يعملون في دوله ليبيا ويتعرضون لمضايقات وقتل يومياً وسط صمت من الخارجية المصرية ، مطالبه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيله إلى مصر ودفنه في قريته بمحافظة البحيرة.