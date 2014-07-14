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وزير الزراعة: خطة لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية بمنطقة حلايب وشلاتين

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وزير الزراعة: خطة لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية بمنطقة حلايب وشلاتين وزير الزراعة: خطة لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية بمنطقة حلايب وشلاتين

أعلن الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، إنه تم إعداد خطة لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية في منطقة حلايب وشلاتين تعتمد علي زيادة إنتاجيتها من اللحوم وألألبان لتلبية الإحتياجات المحلية بالمنطقة.

وقال البلتاجى، في تصريحات صحفية على هامش جولته اليوم بمحافظة البحر الاحمر، أن الوزارة بصدد دراسة إقامة مجزر آلي في منطقة حلايب، يستهدف إنتاج لحوما تطابق المواصفات المصرية والعالمية التي تضمن سلامة اللحوم غذائيا، والاستفادة القصوى من مخلفات الذبح.

وأوضح أن المجزر سيكون مخصصا لذبح الماشية (أبقار وأغنام وإبل)، والواردة من السودان وإثيوبيا، وإريتريا، ما يفيد زيادة الثروة الحيوانية في ، ويوفر المياه المهدرة في إنتاج اللحوم عن طريق التربية المحلية، حيث يستهلك كيلو اللحم خلال تربية الماشية نحو ١٥٠٠ لتر مياه.

وأضاف البلتاجي ، إن مجزر حلايب المزمع البدء في إنشائه بعد اعتماد موازنة ٢٠١٤ – ٢٠١٥، يستوعب أكثر من ٢٠٠ رأس ماشية يوميا، ويعظم الاستفادة من مخلفات ذبح الماشية، وأهمها دباغة الجلود خارج منطقة شلاتين لحمايتها من التلوث البيئي .

 

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