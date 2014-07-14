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لبيب: إنشاء وحدة ترشيد الطاقة بكل محافظة

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لبيب: إنشاء وحدة ترشيد الطاقة بكل محافظة لبيب: إنشاء وحدة ترشيد الطاقة بكل محافظة

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أنه تقرر إنشاء وحدة ترشيد الطاقة بكل محافظة بالتنسيق مع مشروع تحسين كفاءة الطاقة التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقديم الدعم الفني اللازم للمحافظات ، وإعداد برنامج تدريبي لمهندسي الوحدات المحلية المختلفة للتعريف بأسس أنظمة الإضاءة ومحتويات الكود والاعتماد علي الطاقة الشمسية .

وقال في تصريحات صحفية له اليوم، إنه عقب انتهاء الدورة التدريبية سيتم الاعتماد على خريجي الدورة من المهندسين في معاينة المواقع الصالحة لإنشاء وحدات الطاقة الشمسية والإشراف علي تنفيذها بالمحافظات .

وفي نفس السياق،  لفت الوزير أنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها المحافظات لتخفيض استهلاكها من الطاقة الكهربائية بنسبة 20% ، مشيراً إلي أنه تم تكليف المحافظين ببعض الوسائل لترشيد الطاقة منها تغيير اللمبات إلي لمبات موفره للطاقة ، والتأكد من إطفاء الإضاءة والأجهزة الكهربائية غير المستخدمة بعد مواعيد العمل الرسمية وتركيب أجهزة تحسين القدرة بالحد من القدرة غير الفعالة لتحسين التغذية الكهربائية وتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك من خلال المساجد والإذاعات المحلية .

وأكد الوزير أنه يجري التنسيق مع المحافظات لتركيب محطات طاقة شمسية في جميع المباني الحكومية للاعتماد عليها بديلاً عن الكهرباء في إنارة وتشغيل كافة المعدات بها والاستفادة من هذه الوحدات في إنارة أعمدة الشوارع بالمدن والمراكز والقري بجميع المحافظات.. مشيرا إلي ان ستعتمد في السنوات المقبلة على الطاقة الشمسية باعتبارها احد اهم مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء واستغلال الطاقة الشمسية في توفير إضاءة المنازل من الطاقة الشمسية مما يساهم في خفض 30 الى 40 % من إضاءة المنازل ويسهم في خفض الدعم الموجه للطاقة بنسبة لا تقل على 15%.

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