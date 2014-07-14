رفض طلب “متحرشي التحرير” برد هيئة المحكمة.. وتغريم كل منهما 4 ألاف جنيه

قررت محكمة إستئناف القاهرة الدائرة 165، برئاسة المستشار أحمد نادر، رفض طلب رد المحكمة المقدم من ثلاث متهمين بالتحرش بفتيات التحرير، أثناء الإحتفالات بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتغريم طالب الرد 4 ألاف لكل منهما ومصادرة الكفالة المدفوعة.

كان ثلاث متهمين تقدموا بمذكرة لطلب لمحكمة إستئناف القاهرة، لرد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، والتي تنظر القضية رقم 6178حيث أوقف المستشار نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى أمس قررت وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد.

وكان دفاع المتهم أحمد على في قضية التحرش بفتيات التحرير تقدم بمذكرة رد المحكمة إلى الموظفة المختصة بتنفيذ إجراءات الرد في القضية المتهم فيها 3 أشخاص بهتك عرض فتيات بميدان التحرير أثناء احتفالات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واتخذت الموظفة المنتدبة من دار القضاء العالي الإجراءات القانونية بعرض مذكرة الرد المقدمة من الدفاع على المتهمين الثلاثة بالقضية وهم أحمد على، ومجدى السيد، وكريم شعبان لبيان موافقتهم عليها من عدمه، ووقع المتهم الأول على المذكرة بالموافقة على إجراء دفاعه برد المحكمة بينما رفض المتهمين الآخرين رد هيئة المحكمة.

وتضمنت مذكرة الدفاع الخاصة برد المحكمة 4 أسباب للرد، وهي:” التعسف والقسوة في معاملة المتهمين في مقابل المعاملة الحسنة واتباع كل أنواع الرحمة والرأفة مع المجنى عليهن، بما يبث الرعب في نفوس المتهمين بشأن الحكم الذي سوف يصدر ضدهم”.

وأضافت المذكرة أن:” هناك تعسف في معاملة دفاع المتهمين عن طريق التشدد ضدهم بما يضعف ثقة المتهم في محاميه نظرًا لمعاملته بشكل غير لائق بما يزيد من قلق المتهم على موقفه القانونى”.

وتابعت:”هناك توجيه النيابة والمحامين الحاضرين عن المدعين بالحق المدنى للشهود، دون تدخل المحكمة وصمتها حيال ذلك دون تحذير أو توبيخ المتدخلين في مضمون أقوال الشهود”.

وأكدت أن هناك: “إلتفات للمحكمة عن طلبات جوهرية للدفاع تتمثل في استدعاء شاهد الإثبات تامر حسنى، أمين شرطة قصر النيل الذي تحرر المحضر ضد المتهمين، لمناقشته في تفاصيل الواقعة”.