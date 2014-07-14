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البورصة تغلق على صعود جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات العرب والأجانب

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البورصة تغلق على صعود جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات العرب والأجانب البورصة تغلق على صعود جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات العرب والأجانب

البورصة المصرية

أغلقت جلسة تداول البورصة المصرية اليوم على صعود جماعي لمؤشراتها، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وتم التداول على إجمالي 116 مليون و929 ألف سهم، بقيمة تداول إجمالية 394 مليون و151 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 12 ألف و547 صفقة، تمت على أسهم 164 شركة، صعد منها 100، بينما تراجعت 26 شركة.

صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.28%، بمقدار 107 نقطة، ليسجل 8,508.98 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.55%، بمقدار 3 نقاط، ليسجل 607.85 نقطة.

صعد أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.98%، بمقدار 11 نقطة، ليسجل 1,077.02 نقطة.

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