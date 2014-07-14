احذر ! هذه الأشياء قد تسبب إنخفاض ذكائك

تساهم بعض العادات اليومية في تقليل درجة الذكاء لدى الإنسان بشكل متزايد. الضغط العصبي من أهم الأمور المدمرة للذكاء لذا يحتاج المرء لمعرفة الطريقة المثالية للتعامل مع ضغوط الحياة اليومية لضمان عدم تأثيرها على الذكاء.

لغة الأرقام سجلت تراجعا واضحا في معدلات الذكاء في الدول الصناعية حيث كشفت لإحصائيات أن معدلات الذكاء بين الألمان على سبيل المثال، قبل 20 عاما كانت أعلى مما هي عليه الآن، وفقا لبيانات الجمعية الدولية للتدريبات الذهنية.

ورصد رئيس اللجنة، زيجفريد ليرل تراجعا في بعض أشكال الذكاء ومنها الذكاء الفطري الذي يمكّن الإنسان من إبداء ردود فعل سريعة على المواقف التي يواجهها والقدرة على حلها دون الاستناد لخبرات سابقة.

وقال ليرل في تصريحات لمجلة “فوكوس” الألمانية:”الضغط النفسي ومتطلبات الحياة اليومية تقلل الذكاء، من يضع نفسه تحت الضغوط العصبية يستنفد قدراته الروحية بحلول الأربعين”. وشدد الخبير على ضرورة القيام براحة قصيرة بعد التركيز في العمل لمدة 70 إلى 100 دقيقة موضحا أن هذه الراحة لا يجب أن تكون طويلة إذ تكفي دقائق بسيطة يحاول فيها الإنسان الانفصال تماما عن الواقع اليومي ويتجنب حتى الثرثرة مع الزملاء في العمل.

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الضغط العصبي ليس الشيء الوحيد القاتل للذكاء بل إن وتيرة العمل الواحدة تقلل من الذكاء أيضا خاصة إذا كانت مصحوبة بساعات جلوس طويلة أمام التليفزيون في المساء.

وأوضح الخبير أن الأشخاص الذين يقضون عطلاتهم السنوية دون فعل أي شيء يقللون من معدل الذكاء بمقدار 20 نقطة وأوضح:”الكسل وعدم فعل أي شيء لمدة يومين أو ثلاثة لا يضر لكن بعد ذلك يبدأ هدم الذكاء”. ونصح الخبير ليرل بتنشيط المخ خلال فترة العطلات من خلال حل الألغاز أو الكلمات المتقاطعة أو ما شابه.

التغذية الجيدة من الأمور المنشطة للمخ أيضا إذ يشدد ليرل في حواره مع مجلة “فوكوس” على أهمية وجبة الإفطار ودورها في تحسين أداء الذاكرة علاوة على الحرص على تناول السوائل بشكل كافي لا يقل عن لترين ونصف في اليوم الوحد.

يساعد النوم المخ على ترتيب الأحداث التي مر بها خلال اليوم ولذا من المهم أن يحظى الإنسان، لا سيما من يفكر كثيرا، بقدر كاف من النوم لا يقل عن ثمان ساعات. في الوقت نفسه تلعب الرياضة دورا مهما في تحسين الأداء العقلي إذ أن الرياضة البدنية تساعد في تقوية القلب والدورة الدمية الأمر الذي يساهم بدوره في زيادة القدرة على التركيز.