أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

البدوى يلتقي تكتل القوى الثورية

Google+ Print
البدوى يلتقي تكتل القوى الثورية البدوى يلتقي تكتل القوى الثورية

عقد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد اجتماعا مع تكتل القوي الثورية الوطنية حيث شارك في الاجتماع صفوت عمران امين عام التكتل وتامر القاضي ومحمد عطية عضوا المكتب السياسي ومينا سمير ممثلا عن اتحاد شباب ماسبيرو وعمرو درويش عضو المكتب التنفيذي لتيار المستقبل.

 

عقد الاجتماع بمقر حزب الوفد بالدقي بحضور حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد واللواء سفير نور مساعد رئيس الوفد وياسر حسان رئيس لجنة الاعلام وطارق التهامي مساعد رئيس الوفد لشئون الشباب.

 

وصرح صفوت عمران امين عام التكتل أن الاجتماع ناقش سبل التعاون في الانتخابات البرلمانية القادمة ورحب د.السيد البدوي بوجود شباب الثورة في تحالف الوفد المصري معتبرا ان حزب الوفد بيت الأمة مفتوح للجميع ماعدا من تورط في افساد الحياة السياسية في أنظمة اسقاطها الشعب مؤكدا انه سيعرض الامر على تحالف الوفد المصرى خلال هذا الاسبوع.

 

واضاف صفوت عمران امين عام تكتل القوي الثورية الوطنية ومؤسس تحالف شباب ” حرصنا علي التشاور مع د.حزب الوفد كأحد أهم قلاع الوطنية المصرية من اجل الوصول الي تحالف يضم جميع القوي المدنية حتي لا نعطي فرصه لعودة نظامي مبارك والاخوان ” لافتا الي تحالف ان د.السيد البدوي أكد حرصه علي وجود عمرو موسي معه في تحالف واحد.

 

وأضاف عمران ” اتفقنا علي التعاون المشترك بما يخدم أهداف ثورتي 25 يناير و30يونيه ويؤسس لدولة الدستور والقانون ويحافظ علي الثوابت الوطنية ويفعل المواطنة “وان وثيقة التحالف ستنص علي ذلك، كما سنقوم باتصالات في الساعات القادمة لتقريب وجهات النظر بين مختلف القوي المدنية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به