البدوى يلتقي تكتل القوى الثورية

عقد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد اجتماعا مع تكتل القوي الثورية الوطنية حيث شارك في الاجتماع صفوت عمران امين عام التكتل وتامر القاضي ومحمد عطية عضوا المكتب السياسي ومينا سمير ممثلا عن اتحاد شباب ماسبيرو وعمرو درويش عضو المكتب التنفيذي لتيار المستقبل.

عقد الاجتماع بمقر حزب الوفد بالدقي بحضور حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد واللواء سفير نور مساعد رئيس الوفد وياسر حسان رئيس لجنة الاعلام وطارق التهامي مساعد رئيس الوفد لشئون الشباب.

وصرح صفوت عمران امين عام التكتل أن الاجتماع ناقش سبل التعاون في الانتخابات البرلمانية القادمة ورحب د.السيد البدوي بوجود شباب الثورة في تحالف الوفد المصري معتبرا ان حزب الوفد بيت الأمة مفتوح للجميع ماعدا من تورط في افساد الحياة السياسية في أنظمة اسقاطها الشعب مؤكدا انه سيعرض الامر على تحالف الوفد المصرى خلال هذا الاسبوع.

واضاف صفوت عمران امين عام تكتل القوي الثورية الوطنية ومؤسس تحالف شباب مصر ” حرصنا علي التشاور مع د.حزب الوفد كأحد أهم قلاع الوطنية المصرية من اجل الوصول الي تحالف يضم جميع القوي المدنية حتي لا نعطي فرصه لعودة نظامي مبارك والاخوان ” لافتا الي تحالف ان د.السيد البدوي أكد حرصه علي وجود عمرو موسي معه في تحالف واحد.

وأضاف عمران ” اتفقنا علي التعاون المشترك بما يخدم أهداف ثورتي 25 يناير و30يونيه ويؤسس لدولة الدستور والقانون ويحافظ علي الثوابت الوطنية ويفعل المواطنة “وان وثيقة التحالف ستنص علي ذلك، كما سنقوم باتصالات في الساعات القادمة لتقريب وجهات النظر بين مختلف القوي المدنية.