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ميناء سفاجا يستقبل 1700 راكب و40 شاحنة بضائع من ضبا

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ميناء سفاجا يستقبل 1700 راكب و40 شاحنة بضائع من ضبا ميناء سفاجا يستقبل 1700 راكب و40 شاحنة بضائع من ضبا

أستقبل ميناء سفاجا البحرى اليوم “الأثنين”، 1700 راكب مصرى من العاملين بدول الخليج .

صرح اللواء محمود عبد الخالق مدير الميناء ، أن العبارة “الرياض” وصلت اليوم من ضبا السعودى وعلى متنها 900 راكب من المصريين العاملين بدول الخليج بجانب 800 راكب قادمين على متن العبارة اليوسيفية ضمن رحلات موسم عودة وأجازات العمالة المصرية من الخليج، مشيراً إلى مغادرة 130 راكبا إلى ” ضبا ” على متن العبارة “محبة” .

وفى سياق متصل ، أستقبل الميناء 40 شاحنة بضائع على متن العبارة “طابا” فيما غادرت العبارة “نما اكسبريس” وعلى متنها 45 شاحنة بضائع إلى ضبا السعودى .
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