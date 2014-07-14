وزير الاستثمار يستعرض مع سفراء الدول الآسيوية سبل تطوير العلاقات الاقتصادية

أستقبل أشرف سالمان وزير الاستثمار، اليوم الأثنين، سفراء كل من الصين وإندونيسيا وباكستان والهند واليابان وماليزيا وتايلاند ونائب رئيس بعثة أستراليا والمستشار الأقتصادي بسفارة كوريا الجنوبية والقائم بأعمال سفير فيتنام والقائمة بأعمال سفير سنغافورة.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين بوزارة الإستثمار والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وشهد اللقاء بحث مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك ونقل الخبرات والتجارب.

وأستعرض وزير الاستثمار في بداية الإجتماع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية حاليا في مجال إصلاح السياسات المالية والنقدية والتعديلات على قانون الضرائب وتوحيد القوانين الخاصة بالاستثمار وقانون الإفلاس، وإدخال تعديلات من شأنها تحسين إجراءات تأسيس الشركات وسرعة اعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارات بالإضافة إلى إدخال تشريعات جديدة من شأنها تسهيل دخول وخروج الاستثمارات من السوق المصرية.

وأشار سالمان إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة نحو توفير المزيد من الاستقرار من أجل جعل مصر قبلة للمستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب عن طريق ضبط التشريعات الاقتصادية وانتهاج ما يتماشى مع متطلبات وتطلعات الدولة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.