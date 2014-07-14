أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الاستثمار يستعرض مع سفراء الدول الآسيوية سبل تطوير العلاقات الاقتصادية

Google+ Print
وزير الاستثمار يستعرض مع سفراء الدول الآسيوية سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وزير الاستثمار يستعرض مع سفراء الدول الآسيوية سبل تطوير العلاقات الاقتصادية

أستقبل أشرف سالمان وزير الاستثمار، اليوم الأثنين، سفراء كل من الصين وإندونيسيا وباكستان والهند واليابان وماليزيا وتايلاند ونائب رئيس بعثة أستراليا والمستشار الأقتصادي بسفارة كوريا الجنوبية والقائم بأعمال سفير فيتنام والقائمة بأعمال سفير سنغافورة.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين بوزارة الإستثمار والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وشهد اللقاء بحث مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك ونقل الخبرات والتجارب.

وأستعرض وزير الاستثمار في بداية الإجتماع الإجراءات التي تقوم بها المصرية حاليا في مجال إصلاح السياسات المالية والنقدية والتعديلات على قانون الضرائب وتوحيد القوانين الخاصة بالاستثمار وقانون الإفلاس، وإدخال تعديلات من شأنها تحسين إجراءات تأسيس الشركات وسرعة اعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارات بالإضافة إلى إدخال تشريعات جديدة من شأنها تسهيل دخول وخروج الاستثمارات من السوق المصرية.

وأشار سالمان إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة نحو توفير المزيد من الاستقرار من أجل جعل قبلة للمستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب عن طريق ضبط التشريعات الاقتصادية وانتهاج ما يتماشى مع متطلبات وتطلعات الدولة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به