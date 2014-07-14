إزالة 53 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنوفية‎

شنت مديرية امن المنوفية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة برئاسة اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية واللواء مجدى سابق حكمدار المديرية بدائرة مراكز ” اشمون – تلا – بركة السبع “.

أسفرت الحملة عن إزالة 7 وحدة محلية ازالة اشغالات ؛ وتنفيذ 46 ازالة اشغالات رى وصرف ؛ وتنفيذ 6 احكام قضائية تمكين من ارض – صغار – شقق ؛ تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

اكد اللواء سعيد ابو حمد مدير امن المنوفية ان الحملة تاتى فى اطار سياسة الوزارة لتحقيق الامن وانفاذ القانون والتواصل مع القطاعات الجماهيرية المختلفة وتوصيل الرسالة الايجابية للدور الامنى وفقا لخطة مدروسة لفرض الامن والقانون وخصوصا فى مجال التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة.