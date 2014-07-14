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جهاز مدينة “طيبة الجديدة” يطرح تنفيذ 120 وحدة سكنية بـ”الإسكان الاجتماعى”

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جهاز مدينة “طيبة الجديدة” يطرح تنفيذ 120 وحدة سكنية بـ”الإسكان الاجتماعى” جهاز مدينة “طيبة الجديدة” يطرح تنفيذ 120 وحدة سكنية بـ”الإسكان الاجتماعى”

صرح المهندس محمد عاشور، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، بأنه سيتم الإعلان عن طرح تنفيذ 120 وحدة سكنية بالمدينة، بعدد 5 عمارات، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، وذلك بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز.

من ناحية أخرى صرح المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه تقرر مد الفترة المحددة لتلقى الطلبات، وشراء كراسة الشروط لقطع الأراضى التى طرحتها الهيئة للبيع بأنشطة “مخازن وورش شباب”، أو التى طرحت بمقابل الانتفاع، أو بالبيع بنشاط صناعى، بالقرعة العلنية، وذلك لعدد قطع 1496 قطعة بمساحات من 300 م2 إلى 16000 م2، وذلك بناء على الإقبال الشديد من المواطنين، واستجابة لطلبات المواطنين الراغبين فى التقدم للحصول على قطع الأراضى، حيث تم المد حتى 5 اغسطس المقبل، مع إمكان تقدم العملاء بالموافقة الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية للقرعة المعلن عنها بتاريخ 18/1/2013، على هذه القرعة.

أ ش أ

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