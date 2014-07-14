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ضبط 5 متهمين في قضايا جنائية بالمنوفية‎

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ضبط 5 متهمين في قضايا جنائية بالمنوفية‎ ضبط 5 متهمين في قضايا جنائية بالمنوفية‎

ارشيفية

شنت مديرية امن المنوفية حملة لضبط الخارجين عن القانون أسفرت عن ضبط 5 متهمين.

نجحت قوات الأمن في ضبط حسنى محمد رضوان مقيم بقرية سملاى التابعة لمركز أشمون متهم فى قضية إحداث عاهة ومحكوم عليه بالسجن خمس سنوات ؛ وسامح قاسم عثمان مقيم بقرية تتا التابعة لمركز منوف فى قضية مخدرات ومحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10000 جنية ؛ وصابر جمال السبع مقيم بقرية ابنهس التابعة لمركز قويسنا فى قضية سرقة وسلاح ومحكوم عليه بالسجن عشر سنوات.

كم تم ضبط عبد المقصود عبد العزيز مقيم بقرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء فى قضية استعمال قوة ومحكوم عليه بالسجن سنة ؛ ومحمد عبد المنعم مقيم بقرية بير شمس التابعة لمركز الباجور فى قضية سرقة وسلاح ومحكوم عليه بالسجن 15 عام ؛ وجارى اتخذ الاجراءات القانونية ضدهم.

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