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ليلي إسكندر تطلب مقابلة حملة “مين بيحب مصر” للقضاء علي العشوائيات

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ليلي إسكندر تطلب مقابلة حملة “مين بيحب مصر” للقضاء علي العشوائيات ليلي إسكندر تطلب مقابلة حملة “مين بيحب مصر” للقضاء علي العشوائيات

صرح الحسين حسان مؤسس حملة (مين بيحب )، بأنه سيتم لقاء الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات والمقرر عقده في وقت لاحق اليوم الاثنين، سيتم تقديم أفضل الاستراتيجيات العالمية للقضاء علي العشوائيات من قبل قيادات وأعضاء الحملة في صورة آليات تنفيذ وضعها لفيف من خبراء وأساتذة الإدارات المحلية والعشوائيات من المنضمين للحملة.

وقال إن اللقاء يستهدف الوصول لتصور للتعاون المشترك بين ممثلة في وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات والقطاع الخاص ممثل في رجال الأعمال، من خلال شركاتهم ومنظمات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات الخيرية، وذلك لأن الموازنة العامة للدولة غير قادرة نهائياً علي القضاء علي العشوائيات بنسبة 5 % إذا استمر التفكير بالبيروقراطية والروتين والفكر التقليدي لحل هذه المشكلة المزمنة.

 

/أ ش أ/

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