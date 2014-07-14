قواعد وأماكن اختبارات «قدرات الشهادات الفنية»

أعلنت وزارة التعليم العالي، الاثنين، جداول قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بشأن اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية (الصناعية– السياحة والفنادق– التمريض) نظام الخمس سنوات، للقبول بكليات السياحة والفنادق والفنون الجميلة (عمارة) والتمريض والفنون التطبيقية، والتي تتطلب طبيعة الدراسة بها، تمتع الطالب ببعض القدرات والمهارات.

وينظم مكتب التنسيق هذه الاختبارات ويشرف عليها سنويا، حيث يتم استخراج البطاقات والنماذج الخاصة بالاختبارات من خلال مقر مكتب التنسيق الرئيسي بالقاهرة وفروع المكتب ببعض المحافظات.

وقررت الوزارة فتح باب التقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات، اعتبارا من السبت القادم ولمدة 3 أيام، وحددت شروط التقدم للاختبار بالكليات، حيث يسمح لجميع الطلاب التقدم لأدائها وسيتم الترشيح للكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات، والحاصلين على مجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي وبأسبقية المجموع ووفقا للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث يشترط أن يكون الطالب من خريجي عام 2014، وأن يكون مصري الجنسية، وحاصل على المؤهل في إحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط.

وحددت الوزارة المستندات المطلوبة لأداء الاختبار، وهي أصل الاستمارة الدالة على النجاح وصورة منها، أو أصل رقم الجلوس وصورة منه، وفى حالة عدم وجود أى منهما، يجب على الطالب إحضار إثبات قيد من المعهد أو المدرسة، موضح به رقم الجلوس والتخصص وصورة شخصية للطالب.

ويتم تحديد مواعيد الاختبارات ببطاقة القدرات المستخرجة للطالب، ويصل ثمن دليل القدرات والأوراق 50 جنيها.

«المصري اليوم» تنشر جداول قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات