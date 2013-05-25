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تعرض مريضة القلب للحمل فى سن مبكرة يعرضها للموت

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تعرض مريضة القلب للحمل فى سن مبكرة يعرضها للموت تعرض مريضة القلب للحمل فى سن مبكرة يعرضها للموت

أكد الدكتور مروان القصاص، استشارى ورئيس قسم القلب بمستشفى الشيخ زايد، إلى أن تعرض السيدة المصابة بالقلب للحمل فى سن مبكرة يزيد المتاعب الصحية، ويسبب مضاعفات وخطورة على الجنين والأم، ويعرضها فى أغلب الحالات إلى الموت.

ويشير القصاص إلى أن المجهود الذائد، نتيجة الحمل يضعف عضلة القلب، والحمل يزود نسبة السوائل فى الجسم، مما يساعد على سرعة ضربات القلب، ويقوم بمجهودين، ويساعد الحمل على عدم القدرة على التنفس، بالإضافة إلى النهجان وتزيد نسبة التورم فى القدمين، ويحدث هنا التسمم فى الحمل.

وأكد القصاص أهمية تأخير الحمل وسرعة التدخل بالقسطرة البالونى لتوسيع الصمام، وإصلاح ما به من عيوب، ويجب التأكد من استقرار الوضع الصحى الطبيعى لمريضة القلب حتى نضمن حمل بدون متاعب، ودون خطورة على صحة السيدة التى كانت تعانى من أمراض فى القلب.

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مصر 365