أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مؤتمر"الجراحين الأمريكية"يناقش طرق التخلص من أورام الثدى دون استئصال

Google+ Print
مؤتمر"الجراحين الأمريكية"يناقش طرق التخلص من أورام الثدى دون استئصال مؤتمر"الجراحين الأمريكية"يناقش طرق التخلص من أورام الثدى دون استئصال

يعقد مؤتمر كلية الجراحين الأمريكية فرع فى الفترة من 24: 26 من الشهر الجارى بعنوان "علاقة السمنة بالإصابة بالسرطان".

وصرح الدكتور محيى البنا، أستاذ الجراحة بطب عين شمس وسكرتير عام المؤتمر، بأنه قد بدأت فعاليات المؤتمر يوم أمس "الجمعة" بورشتى عمل تضمنتا الجديد فى جراحات الثدى والسمنة المرضية، حيث كانت الورشة الأولى برئاسة الدكتور شريف عمر، أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى، رئيس الفرع المصرى لكلية الجراحين الأمريكية، وتمت مناقشة جراحات سرطان الثدى التكميلية التى تعتمد على الاستئصال الكامل لأورام الثدى مع الحفاظ على الشكل الجمالى للثدى، وذلك بعد تعاون فريق من جراحى السرطان والتجميل وأطباء علاج الأورام.

والورشة الثانية عن الجديد فى جراحات السمنة المرضية، حيث أشار الدكتور محيى البنا إلى أن النظرة العلمية للسمنة المرضية قد تغيرت، ولم يعد ينظر إليها على أنها مجرد زيادة فى الوزن، وإنما يعتبر خللا فى منظومة التمثيل الغذائى، ويتضمن حالة من الالتهاب تسرى فى الأنسجة الدهنية.

وأشار إلى أن الحل الوحيد الناجح لمثل هذه الحالات هو الحل الجراحى، وخلصت الأبحاث إلى أن الحلول الجراحية المتاحة للسمنة المرضية هى عمليات تحويل المعدة وتكميم المعدة وتحزيم المعدة، بينما أشارت الأبحاث إلى أن عمليات تدكيك المعدة أو "كشكشة أو تدبيس المعدة" لا تحقق الهدف المطلوب، ولم تعد تجرى مثل هذه العمليات فى الولايات المتحدة، وتعتبر من العمليات غير المرغوب فيها، ولا يتم إجراؤها فى الوقت الحالى.

وتم عقد ندوة على هامش المؤتمر، برئاسة الدكتور عمر شريف عمر، عن علاج سرطان الثدى، وأنه لم يعد عملا فرديا يقوم بة طبيبا واحدا، وإنما أصبح يعتمد على فريق العمل، حيث أنه لم يصبح استئصال الثدى هو الحل الوحيد لأورام الثدى، ولكن أصبحت هناك اختيارات متعددة، مثل الجراحة التحفظية للثدى والجراحة التكميلية للثدى والعلاج الكيماوى الذى يتم قبل إجراء العملية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً