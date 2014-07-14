الأربعينية إميلي لويد حامل بطفلتها الأولى من حبيبها

كشفت الممثلة البريطانية Emily Lloyd أنها حامل بطفلها الأول من حبيبها Christian Jupp.

Lloyd البالغة من العمر 43 عاماً عانت طوال حياتها العديد من المشاكل واليأس والإدمان على المخدرات، كما عاشت خلال الفترة الماضية أزمة نفسية صعبة بعد وفاة والدها Roger Lloyd Pack إثر إصابته بمرض سرطان البنكرياس.

وبعد هذا الخبر السعيد، قالت Lloyd إنها ستفتح صفحة جديدة في حياتها، وستحاول مع طفلها الجديد تخطّي كل الأزمات والفترات العصيبة التي مرّت بها.

وأضافت: سعيدة بحملي بعد مرور شهر واحد على وفاة والدي.. أنا ممتنة جداً لأنني حلمت دوماً أن أختبر شعور الأمومة، لكن فرص حملي كانت ضعيفة بهذا العمر.

يشار إلى أن Emily تعرفت على حبيبها Christian من خلال صديق مشترك.

Emily Lloyd حامل بفتاة، وهي الآن بشهرها السابع.

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