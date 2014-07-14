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القبض على تاجر مخدرات بالفيوم بحوزته 10 طرب حشيش

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القبض على تاجر مخدرات بالفيوم بحوزته 10 طرب حشيش القبض على تاجر مخدرات بالفيوم بحوزته 10 طرب حشيش

أرشيفية

ألقت مباحث الفيوم القبض على تاجر مخدرات، وضبطت بحوزته 10طرب حشيش، وطبنجه، وهاتف محمول وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم الى النيابة التى تولت التحقيق.

كانت معلومات وردت للواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم بقيام “علي ي ق” وشهرته “علي المهر” بالاتجار في الحشيش المخدر ويستغل مسكنه بمنطقة الصليبية بحي الصوفي بمدينة الفيوم في ترويج هذه المواد علي عملائه والاتجار فيها.

داهمت حملة من قسم شرطة الفيوم منزل المتهم عقب تقنين الإجراءات القانونية وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة وتمكنت من إلقاء القبض عليه وبحوزته 10 طرب حشيش وطبنجه، وهاتف محمول.

تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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