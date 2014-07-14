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وزير الداخلية في جولة مفاجئة بشرق القاهرة والجيزة و6 أكتوبر

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وزير الداخلية في جولة مفاجئة بشرق القاهرة والجيزة و6 أكتوبر وزير الداخلية في جولة مفاجئة بشرق القاهرة والجيزة و6 أكتوبر

محمد إبراهيم وزير الداخلية

 

قام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية بعدة جولات ميدانية للوقوف على مجريات الحالة الأمنية بكافة المحافظات، إذ بدأ فى الصباح الباكر، اليوم الإثنين  بجولة مفاجئة بمناطق شرق القاهرة والجيزة ومدينة 6 أكتوبر.

تفقد خلالها الخدمات الأمنية بنطاق الجديدة وميدانى المحكمة وروكسى وقصر الإتحادية ،  كما تفقد سيادته خدمات تأمين محور 26 يوليو.

ووجه بإعادة دراسة خطة تأمين المحور وتكثيف إجراءات ضبط الحركة المرورية عليه ، وقد أصدر الوزير قرراً بإسناد الإشراف المرورى على محور 26 يوليو للإدارة العامة للمرور بهدف تحقيق زيادة فاعليات الرقابة المرورية حرصاً على راحة وسلامة المواطنين.

كما تفقد قسم شرطة الشيخ زايد بأكتوبر وإطلع على سير العمل بالقسم، وإلتقى بعددٍ من المواطنين، ووجه بسرعة إتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة تجاه بلاغات المواطنين وسرعة فحص ما يرد من بلاغات وشكاوى،  مشدداً على حسن معاملة المواطنين .

وقد كلف القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإتخاذ ما يلزم لمراجعة خطط تأمين مدينتى الشيخ زايد وأكتوبر بما يحقق فاعلية الإجراءات الأمنية ورفع معدلات التأمين وتكثيف الجهود لضبط كافة الظواهر الإجرامية .

وفى نهاية الجولة وجه وزير الداخلية بضرورة التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية مع مرؤسيهم لمتابعة سير الأداء الأمنى .

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