النعيمي يأمر بصرف رواتب موظفي حكومة عجمان في 22 يوليو الحالي

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بصرف رواتب موظفي حكومة عجمان عن شهر يوليو الجاري يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 منه.

يأتي ذلك حرصا من سموه على توفير سبل الراحة والأمان لأبناءه المواطنين والمقيمين وحتى يتسنى لهم توفير احتياجات العيد وليتمكن الموظفون والعاملون في الدوائر والمؤسسات الحكومية من قضاء احتياجات أبنائهم وأسرهم قبل عيد الفطر السعيد.

وباشرت دائرة المالية في حكومة عجمان تنفيذ توجيهات سموه واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحويل الرواتب إلى البنوك خلال الأسبوع القادم.