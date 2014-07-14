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رواتب المتقاعدين والمستحقين تٌصرف في 20 يوليو الحالي

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رواتب المتقاعدين والمستحقين تٌصرف في 20 يوليو الحالي رواتب المتقاعدين والمستحقين تٌصرف في 20 يوليو الحالي

 وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بصرف معاشات المتقاعدين قبل حلول عيد الفطر المبارك وذلك حرصا من سموه على مراعاة خصوصية مثل هذه المناسبات وما يترتب عليها من التزامات.

وقال معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة أن المعاشات ستصرف لجميع المتقاعدين والمستحقين وتجري عملية إعداد الكشوف الخاصة بالمعاشات على أن يتم تحويلها إلى المصارف نهاية هذا الأسبوع لتكون في حسابات المستفيدين بتاريخ 20 يوليو 2014 .

وسيتمكن المتقاعدون والمستحقون من خلال هذه المبادرة من تسلم رواتبهم قبل موعد الإجازة بمدة كافية مما سيمكنهم من تلبية احتياجات أسرهم من مستلزمات عيد الفطر السعيد وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أطفالهم وذويهم
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