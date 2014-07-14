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إكتشاف آثار أقدم حرب في تاريخ السودان

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إكتشاف آثار أقدم حرب في تاريخ السودان إكتشاف آثار أقدم حرب في تاريخ السودان

اكتشف علماء فرنسيون، يعملون بالتعاون مع المتحف البريطاني ما يعتقدون أنه بقايا لهياكل عظمية من أقدم حرب عرقية في التاريخ، والتي قد تكون اندلعت قبل أكثر من 13 ألف سنة على أطراف الصحراء الكبرى.

واكتشف العلماء تلك الآثار التي تظهر قتلى غالبيتهم قضوا بسبب السهام المصنوعة من حجر الصوان، إن العظام التي اكتُشفت في جبل الصحابة، على الضفة الشرقية لنهر النيل في شمال السودان، تُعد الدليل الذي يُكتشف عما يمكن اعتباره أقدم نزاع مسلح في تاريخ البشرية.

وعلى مدى العامين الماضيين، اكتشف علماء الأنثروبولوجيا من جامعة بوردو الفرنسية عشرات من رؤوس السهام وشظايا حول عظام الضحايا. كما أن هناك العديد من الآثار المشابهة التي وُجدت بالقرب من المنطقة في الستينات من القرن الماضي والتي أُعيد فحصها مرة أخرى بإستخدام تكنولوجيا متطورة لم تكن متوفرة حين أكتشف العظام عالم الآثار الأمريكي البارز فريد ويندروف عام 1964.

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