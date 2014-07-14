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سبورت الكتالونية: خضيره إلى أرسنال .. تمت

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سبورت الكتالونية: خضيره إلى أرسنال .. تمت سبورت الكتالونية: خضيره إلى أرسنال .. تمت

أكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن متوسط الميدان الألماني سامي خضيرا لاعب ريال مدريد سيتم انتقاله إلى أرسنال خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويسعى آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال لتقوية تشكيلة المدفعجية بلاعب وسط دفاعي بعد التعاقد مع أليكسيس سانشيز جناح برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن خضيرا سينتقل بعقد لمدة أربع سنوات إلى أرسنال بصفقة قدرها 29 مليون يورو " 23 مليون إسترليني" براتب سيصل إلى 10 مليون يورو في الموسم.

وينتهي عقد صاحب الـ27 مع مدريد الموسم المقبل، ومع قرب إتمام الملكي لتعاقده مع الألماني الأخر توني كروس، يتقرب خضيره أكثر من أي وقت مضي للخروج من الملكي.

وتوج خضيرا بلقب كأس العالم مع الماكينات الألمانية بعد التغلب بهدف قاتل على الأرجنتين في النهائي، نهائي خرج منه خضيرة مصابا قبل بداية اللقاء.

وأشارت الصحيفة أن كارلو أنشلوتي المدير الفني للريال فشل في إقناع خضيرا بالاستمرار في مدريد، بعد شعور الأخير بأنه لا يتم تقديره بشكل كاف في مدريد.

ولعب ميسوت أوزيل صانع ألعاب ألمانيا وأرسنال دورا كبيرا في إقناع زميله السابق في مدردي خضيرا بالانضمام لأرسنال حسبما أكدت الصحيفة.

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