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بطرس غالى: آثار مصر تراث إنسانى ليس للبيع ونطالب اليونسكو بالتدخل الفوري

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بطرس غالى: آثار مصر تراث إنسانى ليس للبيع ونطالب اليونسكو بالتدخل الفوري بطرس غالى: آثار مصر تراث إنسانى ليس للبيع ونطالب اليونسكو بالتدخل الفوري

أكد الدكتور بطرس بطرس غالى، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، أن اثار تراث إنسانى ليس للبيع ، وهو ملك للحضارة الانسانية وللبشرية .

وطالب غالي، منظمة اليونسكو بالتدخل الفورى لوقف إجراءات بيع تمثال مصرى فى لندن ، وذلك نظراً لكونه تراثا عالميا من إبداعيات الفن والحضارة المصرية القديمة ، وأيضا كحق أصيل من حقوق مصر الثقافية والتى كفلها إعلان الحقوق الثقافية الصادر عن اليونسكو فى عام 1995 وأيضا الإعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر فى عام 1948.

وأكد غالى أن قيام متحف بريطانى ببيع التمثال المصرى هو مخالف للأعراف الدولية ، وهو ما يفقد مصداقية ودور المتاحف فى نشر الوعى بثقافة ومعرفة الاثار والتراث الانسانى التى انتجتها الحضارة الانسانية على مر العصور، مشيراً إلى أن هذا التمثال خرج إلى مصر أثناء عهد الاحتلال العسكرى البريطانى لمصر قبل أكثر من 60 عاما .

ودعا الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، إلى سن تشريع قانونى دولى يضمن وينظم حماية الاثار والتراث الانسانى ويجرم عمليات تهريبه عبر الحدود .
> يذكر أن قاعة كريستي للمزادات قامت بعرض تمثال من الحجر الجيري الملون للكاتب الفرعوني ‘سخم كا’ – يبلغ ارتفاعه 75 سنتيمترا ويعود إلي الأسرة الخامسة ‘نحو 2494 – 2345 قبل الميلاد’ – للبيع ، وكان في حوزة متحف نورثهامبتون في بريطانيا حيث أهدي التمثال إلي المتحف في أواخر القرن الثامن عشر .

أ ش أ

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