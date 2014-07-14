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حكم الجزائري حيمودي لمباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

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حكم الجزائري حيمودي لمباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا حكم الجزائري حيمودي لمباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

الحكم الجزائري حيمودي

اختار الاتحاد الأفريقي، طاقم تحكيم جزائري بقيادة جمال حيمودى لقيادة مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى بدور الثمانية لدوري رابطة الأبطال الأفريقية والمقرر لها 27 يوليو الجاري باستاد الإسكندرية.

ويساعد حيمودي عبد الحكيم تشامي ومحمود منير، ويراقب المباراة التشادي محمد عبد الله، والمنسق العام التونسي خالد لمكشر.

والمعروف أن حيمودى سبق و أدار عدة مباريات فى المونديال ابرزها لقاء هولندا، والبرازيل فى مباراة تحديد المركز الثالث.

كما أختار أيضًا الحكم السنغالي بإدارا دياتا لإدارة مباراة الزمالك وفيتا كلوب الكونغولي في لقاء الجولة الخامسة لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر له 10 أغسطس القادم بإستاد الإسكندرية ، ويعاونه كل من جبريل كامارا، والحاج مالك سامباو، وإدريسا سار، ويراقب اللقاء، التونسي سعد الله يسر، بينما المنسق العام من المغرب عبد الله العتماني.

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