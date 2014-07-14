شكري يبحث هاتفياً مع جون كيري تطورات الأزمة في غزة

أجري وزير الخارجية سامح شكري، إتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي جون كيري، وذلك في إطار التشاور المشترك حول الأزمة الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتواصل العمليات الاسرئيلية العسكرية علي قطاع غزة.

وذكر السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تصريح له اليوم الإثنين، أن الإتصال الهاتفي تطرق للجهود المكثفة والإتصالات المستمرة التي تبذلها وتقوم بها مصر، للعمل علي الوقف الفورى للإعتداءات العسكرية الإسرائيلية وينهي الإستخدام المفرط وغير المبرر للقوة العسكرية من جانب إسرائيل علي قطاع غزة، والعمل علي التوصل إلي إتفاق لوقف إطلاق النار يحقن دماء المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

أ ش