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شكري يجري إتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية جنوب أفريقيا

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شكري يجري إتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية جنوب أفريقيا شكري يجري إتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية جنوب أفريقيا

أجرى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين، إتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية جنوب إفريقيا مايتي نكوانا ماشبان.

وأعرب شكرى، خلال الإتصال الهاتفي، عن تطلعه إلى توثيق العلاقات بين البلدين خلال المرحلة القادمة، فضلاً عن تعزيز التعاون في مختلف المجالات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرة “ماشبان” أعربت خلال الإتصال عن تقديرها لإجراء الإتصال الهاتفي ووجهت الدعوة للوزير شكري لزيارة بريتوريا من أجل العمل على الدفع بالمزيد من التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم الاتفاق علي ترتيب الزيارة في أقرب وقت ممكن.
> أ ش أ

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