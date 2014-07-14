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قيادي حزبى يطالب الشعوب العربيه بمقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية

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قيادي حزبى يطالب الشعوب العربيه بمقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية قيادي حزبى يطالب الشعوب العربيه بمقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية

أشاد المستشار ” ايهاب وهبي ” عضو الهيئه العليا والمتحدث الرسمي بحزب الصرح المصري الحر، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى من الأحداث فى غزة.
> وقال فى تصريح له إن إستهداف المدنيين الأبرياء فى شهر رمضان الكريم يحتاج بحق إلي إجراءات أكثر صرامه مع كيان محتل ضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدوليه بل وتجرد من صفه الإنسانيه ومثل هذا لا يكون الحديث معه باي لغه غير اللغه التي يخشاها ويهابها. ونحن ” نثمن ” ما تضمنته رسالة الرئيس عبد الفتاح لإسرائيل ونراها موفقه ويجب تفعيل ما جاء بها فوراً ودون إنتظار فآطفالنا وبناتنا وإخواننا في غزه يقتلون بدم بارد وهم مدنين عزل .

وطالب وهبي ” ، الشعوب العربية بان تقف وقفة رجل واحد في وجه هذا الطغيان الصهيوني ومن يسانده بسلاح المقاطعه الآقتصاديه فهذا هو الرد المثالي في مثل هذه الظروف فلا يصح أبداً ان نكون سببا في هذا الرواج الاقتصادي الذي تحققه المنتجات الصهيونيه والامريكيه علي الاراضي العربيه والمكاسب الماليه الكبيره التي تحققها ويكون الرد علينا بقتل اطفالنا وتشريد نسائنا بسلاح غاشم هو في الاساس بأمولنا نحن العرب .

كما طالب كبارالمستثمرين العرب ورجال الأعمال بموقف مماثل والتهديد بسحب استثماراتهم وودائعهم التي بالمليارات في بلاد العم سام وتوجيهها لبلادهم واعادة اعمارها وتسليح وطنهم العربي وامتهم الآسلاميه لتعود لها هيبتها وعزها.

أ ش أ

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