الثقافة: عمل كارنيه مسرح لكُل مصري

إجتمع الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة مع لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة ، لمناقشة تطوير أداء عمل المسارح وإنارتها وكيفية النهوض بها وتذليل كافة العقبات التى تواجه المسرح ، وذلك بقاعة الآداب بالمجلس ، بحضور د. محمد عفيفى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ،و أسامة عمران رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة .

وقد وافق عصفور بعد الإستماع للجنة المسرح على عودة المسرح التجريبى الدولى ، بالإضافة إلي ضم العرضين المسرحيين ” مسافر ليل ، ليلى والمجنون ” إلى عروض المهرجان القومى للمسرح المزمع إقامته فى الفترة من 10 أغسطس ويستمرلمدة أسبوعين ، مؤكدا بأن مهمة وزارة الثقافة الأولى هى تشجيع ثقافة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وتحقيق مبدأ حق المواطنة وقبول الآخر وحق الإختلاف وإقامة مبدأ الحوار لكل الطبقات ومحاربة الإرهاب والتعصب الدينى والتطرف وتحويل الجملة الأثيرة للدكتور طه حسين ” التعليم كالماء والهواء حق لكل مواطن ” إلى أن ” الثقافة كالماء والهواء حق لكل مواطن ” .

أفضي الاجتماع إلي إقامة مجموعة من المسابقات حول الدولة المدنية يتبناها المركز القومى للمسرح بالتنسيق مع قصور الثقافة مع توفير الدعم اللازم ، و تخفيض سعر تذكرة مسرح الدولة ،و عمل كارنيه مسرح لكل مصرى ولطلبة المدارس مقابل مبلغ رمزى أو إضافة عشرة جنيهات على مصروفات الطالب عند دخوله المدرسة لمشاهدة كل العروض المسرحية التى تقدم على مسارح الدولة ، كما أكد علي ضرورة الإتفاق مع وزير التعليم العالى لإقامة حفل بالمجان لطلبة الجامعات ، كما تم الإتفاق مع وزير المالية على أن يسترد البيت الفنى للمسرح 90% من إيراداته التى تم توريدها لوزارة المالية للصرف على الأنشطة .

كما تم الإتفاق مع وزير الداخلية على تسهيل إجراءات الحماية المدنية ، والإتفاق مع وزير الشباب على إقامة شاشات سينما لعرض الأفلام والمسارح بمراكز الشباب والساحات الشعبية ، كما شدد عصفور على المسئولين عن إستلام المسارح من المهندس الإستشارى أن لا يتم التسليم إلا بعد تنفيذ شروط الحماية المدنية ،إقامة ورش عمل عن الدولة المدنية والإرهاب من خلال مجموعة من الشباب و إعادة تأهيل العمالة الفنية نتيجة لتغول البطالة المقنعة ، تفعيل مركز إعداد القادة الثقافين التابع لقصور الثقافة وتحويله إلى قطاع مركزى على مستوى وزارة الثقافة ، ضرورة عمل صيانة للمسارح وإعادة هيكلة وزارة الثقافة بالتعاون مع خبير من وزارة التخطيط ، إقامة مشروع الـ 100 قرية ودعمة وتمويله ، مضيفا بأننا نعمل على مستويين الرأسى والأفقى ، الأفقى يتم فيه التعاون مع بعض الوزارات مثل التربية والتعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة والمجلس الوطنى للإعلام والأوقاف ومؤسسات المجتمع المدنى كالمجلس القومى للمرأة والأحزاب والمؤسسات الخاصة ، أما الرأسى يعنى التعاون بين مؤسسات الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة .

أشار عصفور إلي أن الثقافة فى مشروع الـ 100 قرية تعمل أفقيا بمشاركة وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم ، وزيرالتعليم يطبقها فى المدارس وزير الشباب يطبقها فى مراكز الشباب ، أما مسرحة المناهج يتولاها د. محمد أبو الخير رئيس قطاع الإنتاج الثقافى بالتعاون مع وزير التربية والتعليم ، عمل ورش خاصة بمفاهيم الدولة المدنية الحديثة عن طريق تقديم عروض مسرحية تقدم بشكل درامى لتوصيل نوع من الافكار للجمهور على قدر الإمكان ، كما وافق عصفورعلى عمل عروض مسرحية تعتمد على فكرة الفعل الأدائى اليومى ، ضرورة عمل صيانة للمسارح ، دعم مشروع مسرح الشارع وتفعيله ليس فى القاهرة فقط وإنما فى باقى محافظات وقرى مصر ، إقامة مهرجان ألوان فى المحلة الكبرى بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة المختلفة مثل قصور الثقافة وقطاع الإنتاج الثقافى ، مشددا على التعاون قائلا من يعمل فى جزر منعزلة لا يستحق أن يستمر معنا فى العمل ولا مكان لأى قيادة متكاسلة أو متقاعسة ، إقامة ورش لكتاب المسرح ، إعادة فكرة مسرح الحدود مع ضرورة وجود مشروع ثقافى فى المناطق الحدودية عن طريق ” مسرحة الأمكنة ” ، دعم المسرح المستقل مشيرا بأن دعمه هو حق له وواجب الدولة ولا مانع من مقابلة شباب المسرح المستقل وحل مشاكلهم ، إقامة ورش لتعليم المسرح .