مدير أمن البحر الأحمر يستعرض خطة أمنية مستحدثة للانتشار السريع وحفظ الأمن

وتعتمد الخطه فى إحدى محاورها بعمل خطه إنتشار أمنى مكثف من خلال مجموعات أمنيه مشتركه بسياره مجهزه لاسلكياً وعلى ربط دائم من خلال تقنيه “التترا” مع غرفه العمليات الرئيسيه بإداره النجده وغرفه إداره الأزمات لمتابعه الحاله الأمنيه بالمدينه والتعامل مع أى حدث أمنى فى أقل وقت ممكن.

ورافق مدير أمن البحر الأحمر أثناء زيارته عدد من قيادات مديرية الأمن على رأسهم العميد أحمد الصادق مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، كما كان فى استقباله العميد دكتور عماد أبو العزايم مدير شرطة النجدة.

وصرح مصدر امنى الى ان مدير الامن اكد قيام المديرية بتدعيم كاميرات متابعه الحاله الأمنيه بعدد 401 كاميرا إضافيه بما يضمن التغطيه الكامله للطرق الرئيسيه والفرعيه والمنشآت الهامه والحيويه والسياحيه.