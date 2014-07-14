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رئيسة كوريا الجنوبية: الحكومة تعلن عن تدشين اللجنة التحضيرية لتوحيد الكوريتين غدا

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رئيسة كوريا الجنوبية: الحكومة تعلن عن تدشين اللجنة التحضيرية لتوحيد الكوريتين غدا رئيسة كوريا الجنوبية: الحكومة تعلن عن تدشين اللجنة التحضيرية لتوحيد الكوريتين غدا

 

رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون

أعلنت رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه اليوم الاثنين أن حكومتها بصدد الاعلان غدا الثلاثاء عن تدشين “اللجنة التحضيرية لتوحيد الكوريتين” التابعة للرئاسة، والتي سوف تباشر أعمالها بنشاط.

وذكرت الرئيسة بارك في اجتماع مع كبار مستشارين الرئاسة حسبما أفادت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية أن اللجنة سوف تسعى لإيلاء الشعب الكوري مزيدا من الاهتمام لتوحيد الكوريتين بمناسبة انطلاق اللجنة ، وتناقش سبلا مختلفة لفتح عصر التوحيد ، داعية مكتب الأمن الوطني وكبير مستشارين الشئون الخارجية والأمنية إلى إجراء الاستعدادات المعنية.

وكان من المقرر أن تنطلق اللجنة في أبريل الماضي، بيد أنه تم تأجيلها على خلفية كارثة السفينة سيوال والتهديدات المستمرة لكوريا الشمالية بقيامها بأعمال استفزازية وغيرها.

ويبدو أن الرئيسة بارك ستتولى بنفسها رئاسة اللجنة ، ويتولى مسئولان حكومي ومدني منصب نائب رئيس اللجنة ، التي تضم حوالي 70 عضوا ، ومن المرجح أن يتولى وزير الوحدة الكوري الجنوبي “ريو كيل جيه” منصب نائب رئيس اللجنة.

وبشأن الأوضاع الكورية الشمالية مؤخرا، أشارت بارك إلى أن بيونج يانج تظهر مواقف متناقضة حيث أنها اقترحت على جارتها الجنوبية وقف جميع الأعمال العدائية بين الكوريتين وعقد محادثات عمل خاصة بدورة الألعاب الآسيوية لعام 2014 التي تستضيفها مدينة انتشون بكوريا الجنوبية، في حين واصلت الأعمال الاستفزازية العسكرية مثل إطلاقها الصواريخ البالسيتية في آن واحد.

وقالت الرئيسة الكورية الجنوبية إن “السلام الحقيقي يمكن أن يتحقق بناء على الأسس الأمنية القوية، وأن الدفاع الوطني هو أحد التحديات الأساسية للبلاد”، مضيفة أنه ينبغي على كوريا الجنوبية أن تكون على أهبة الاستعداد للقتال حتى ترد بشكل صارم على أي استفزازات طالما أنه توجد هناك إمكانية قليلة في قيام كوريا الشمالية باستفزازات ضدها.

أ ش أ

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