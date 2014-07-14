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نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين تدين حادث تفجير العريش

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نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين تدين حادث تفجير العريش نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين تدين حادث تفجير العريش

أدان المهندس فريد نصر واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، التفجيرات الإرهابية التى شهدتها مدينة العريش ليلة أمس الأحد، والتى راح ضحيتها 8 أشخاص بينهم جندى، وأصيب 30 آخرين، بينهم ثلاثة جنود، نتيجة قيام عناصر إرهابية بإطلاق 3 قذائف هاون الأولى سقطت على منطقة سكنية بحى ضاحية السلام بالعريش، ومعسكر قطاع تأمين شمال سيناء.

ونعى واصل، شهداء الحادث الأليم، الذين سقطوا ضحية الغدر والعمليات الإرهابية، واصفا مرتكبى تلك الجرائم بالمجرمين الذين لا علاقة لهم بالإنسانية أو الإسلام الإسلامى السمح، موضحا أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تنال من الوطن ووحدة أبناءه شيئا، لكنها تزيد من رفض المجتمع المصرى كاملا للجماعات الإرهابية والمتطرفة.

من ناحية أخرى استنكر مهدى أبوسالم، المستشار الإعلامى للنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الحادث الأليم، مطالبا الأجهزة الأمنية، بسرعة كشف غموض الحادث الذى أفزع الجميع، وضبط الجناه، وتفعيل القانون بتقديمهم للمحاكمة العسكرية، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بحياة الأبرياء، كما طالب بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتدابير اللازمة لمواجهة مثل هذه العمليات الإرهابية وإجهاضها قبل حدوثها.

ولفت أبوسالم، إلى أن هناك العديد من المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد ، وتستهدف ترويع أمنها، مشددا على أن كل ما يحدث من أعمال إرهابية لن يؤثر على عزيمة وإصرار أجهزة الدولة والمصريين، في العمل قدمًا من أجل الحفاظ على المصلحة العليا للوطن

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